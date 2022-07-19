Щенка ищут месяц. Фото: предоставлено Ириной

В Новосибирске ищут породистого щенка с порванным ушком. 4-месячный малыш немецкой овчарки пропал 26 июня.

- Мы живем в Октябрьском районе в СНТ «Угольщик». Недалеко от нас лес, и через него лежит тропинка на МЖК. Мы 26 июня уехали в 7 вечера из дома в магазин. Щенок бегал во дворе. Когда вернулись, его уже не было, - рассказала КП-Новосибирск Ирина, хозяйка пса.

По словам женщины, она сразу кинулась искать любимца. Женщина разместила посты в социальных сетях о поиске.

- Мне ночью написала девушка, которая видела, что мужчина и ребенок тащили за ошейник похожего на нашего щенка. С ошейника свисало колечко. Тащили в сторону МЖК. Мы поехали на следующий день в тот район. У детей спрашивали. Кто-то видел, а кто-то нет, - говорит хозяйка пса.

Ирина добавила, что написала заявление в полицию. Она уверена, что щенка где-то удерживают.

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