Эксперт рассказала, как петунии выживают в центре Новосибирска

Петунии прекрасно себя чувствуют в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Новосибирска можно увидеть много петуний в клумбах и подвесных контейнерах. Начальник отдела проектов озеленения и благоустройства проектной дирекции при департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Светлана Гижицкая объяснила в разговоре с КП-Новосибирск, как эти растения выживают в городской среде.

По словам эксперта, петуния – растение крайне неприхотливое. Но, несмотря на это, ей необходим определенный уход.

- Для подвесных контейнеров мы используем почвогрунты с добавлением специальных веществ, которые сохраняют воду и понемножечку ее отдают, - рассказала Светлана. - Каждый год вещества разные. Иногда это цеолитовая крошка, а иногда – специальные гели.

Принцип ухода за петуниями достаточно простой.

- Первое - земля должна быть дренируемая, то есть легкая. Второе – там обязательно должны содержаться компоненты, которые сначала впитывают влагу, а потом постепенно ее отдают. Третье – земля должна быть сбалансированной с точки зрения питательных веществ, - добавила в беседе с КП-Новосибирск Светлана Гижицкая.

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