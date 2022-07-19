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Происшествия19 июля 2022 17:28

В Новосибирской области мужчины украли металлические трубы почти на 20 тысяч рублей

Каждому из них дали 1,5 года условно
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
За кражу мужчин отправили под суд.

За кражу мужчин отправили под суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области трое мужчин украли металлические трубы. Как следует из приговора суда, они увидели их в щель в деревянном заборе. После двое вытаскивали трубы за территорию, а третий стоял на стреме.

- Утром они заказали грузовую «Газель» и отвезли трубы в пункт металлопроката. Там их сдали и получили за них по 8800 рублей. Деньги разделили между собой. Как выяснилось позже, ущерб составил 19 тысяч 240 рублей, - написано на сайте Искитимского районного суда.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Каждому из виновных суд назначил 1,5 года условно.

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