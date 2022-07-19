В Новосибирской области мужчины украли металлические трубы почти на 20 тысяч рублей

За кражу мужчин отправили под суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области трое мужчин украли металлические трубы. Как следует из приговора суда, они увидели их в щель в деревянном заборе. После двое вытаскивали трубы за территорию, а третий стоял на стреме.

- Утром они заказали грузовую «Газель» и отвезли трубы в пункт металлопроката. Там их сдали и получили за них по 8800 рублей. Деньги разделили между собой. Как выяснилось позже, ущерб составил 19 тысяч 240 рублей, - написано на сайте Искитимского районного суда.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Каждому из виновных суд назначил 1,5 года условно.

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