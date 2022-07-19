В Новосибирской области поля атаковали луговые мотыльки

Луговые мотыльки налетели на поля Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На поля в Новосибирской области налетели луговые мотыльки. Об этом КП-Новосибирск рассказал биолог Алексей Яновский.

- Луговой мотылек – один из самых опасных вредителей полей и огородов в Новосибирской области. Теплое, начавшееся еще в середине мая настоящее лето с редкими периодами дождливой погоды поспособствовало массовому размножению и усилению вредоносной роли этих насекомых, - объяснил ученый.

По словам биолога, гусеницы луговых мотыльков очень непривередливы.

- Они поедают практически любую травянистую растительность. Поэтому с ними надо бороться на посевах зерновых, кукурузы, сахарной свеклы – да практически всех культурных растений, - рассказал в беседе с КП-Новосибирск Алексей Яновский. – Интересно, что личинки прежде всего расправляются с сорными травами на посевах. А затем уже они набрасываются на культурные растения.

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