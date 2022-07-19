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Общество19 июля 2022 11:42

В Новосибирской области поля атаковали луговые мотыльки

По словам эксперта, это один из самых опасных вредителей
Анастасия ХРОМЫХ
Луговые мотыльки налетели на поля Новосибирской области.

Луговые мотыльки налетели на поля Новосибирской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На поля в Новосибирской области налетели луговые мотыльки. Об этом КП-Новосибирск рассказал биолог Алексей Яновский.

- Луговой мотылек – один из самых опасных вредителей полей и огородов в Новосибирской области. Теплое, начавшееся еще в середине мая настоящее лето с редкими периодами дождливой погоды поспособствовало массовому размножению и усилению вредоносной роли этих насекомых, - объяснил ученый.

По словам биолога, гусеницы луговых мотыльков очень непривередливы.

- Они поедают практически любую травянистую растительность. Поэтому с ними надо бороться на посевах зерновых, кукурузы, сахарной свеклы – да практически всех культурных растений, - рассказал в беседе с КП-Новосибирск Алексей Яновский. – Интересно, что личинки прежде всего расправляются с сорными травами на посевах. А затем уже они набрасываются на культурные растения.

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