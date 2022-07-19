Боню ищут уже месяц. Фото: Фото: Светлана МАКОВЕЕВА/предоставлено Ольгой Кавковской

Хозяйка убежавшей в новосибирском аэропорту дворняжки обратилась в прокуратуру. Напомним, что четвероногая потерялась в конце июня. При посадке Боня испугалась гула самолета и удрала из переноски из багажного отсека. Уже месяц кинологи авиакомпании и местные волонтеры прочесывают площадку в аэропорту и ближайшие окрестности.

- Я обратилась в прокуратуру. Мне кажется, что ничего не делается. Нам до последнего говорили, что Боня находится на территории аэропорта. Говорили, что работают отловщики с многолетним стажем и кинологи. Но, мол, собака к себе не подпускает. Ну что за сказки? Когда посмотрели камеры, оказалось, что Боня убежала в сторону военного городка еще 23 июня, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Кавковская, хозяйка Бони.

По словам женщины, сейчас прокуратура проводит проверку.

Тем временем в авиакомпании говорят следующее:

- В течение двух недель наземная служба авиакомпании искала Боню каждый день. Авиакомпания оповестила об этом всех сотрудников в Толмачево - рассылкой с фотографиями питомца, ориентировками на административных зданиях, на всех проходных. Боню пытались приманить на еду, на запах хозяйки (для этого она передавала свои вещи), но испуганную шуструю собаку, к сожалению, нелегко найти и поймать на большой территории. 23 июня ее заметили, когда она бежала в сторону авиагородка, и мы развесили объявления уже на территории города и в местных онлайн-сообществах, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе авиакомпании.

По информации представителей компании, поиски собаки не прекращались.

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