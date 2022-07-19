Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов предложил издать памятку об оспе обезьян

Первые симптомы оспы обезьян похожи на симптомы ОРВИ.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов предложил издать памятку для путешественников с основными симптомами оспы обезьян, чтобы предотвратить риски заражения.
— Я бы издал памятку всем, кто путешествует за границей, о возможных путях заражения оспой обезьян и о первых симптомах. А они очень похожи на обычную респираторную инфекцию: болит горло, голова, мышцы, спина. Только потом появляются микроязвы и сыпь на теле, — рассказал Сергей Нетесов.
Вместе с тем ученый считает, что шансы распространения оспы обезьян минимальны в связи с тем, что «Вектор» разработал качественную тест-систему, а медперсонал прошел переподготовку.
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