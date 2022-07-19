Территорию вокруг вспыхнувшей незаконной свалки в Новосибирске пересыпают грунтом

Полностью задымление планируют ликвидировать за пару суток. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Новосибирске территорию незаконной свалки, которая находится недалеко от полигона «Левобережный», пересыпают грунтом. Такой метод борьбы с возгоранием и задымлением посчитали самым эффективным. По словам министра ЖКХ региона Дениса Архипова, угрозы для населения нет, и в ближайшие пару суток очаг задымления ликвидируют.

— Сейчас там работают два бульдозера, которые пересыпают территорию грунтом. Исходя из характеристики горения — это самый эффективный метод борьбы с возгоранием и задымлением. Если потребуются дополнительные ресурсы: грунт или техника — они будут выделены, — отметил Архипов.

Напомним, что ЧП произошло рано утром во вторник, 19 июля. Приехавшие на место пожарные выяснили, что открытого горения нет, а задымление — результат глубинного тления мусора. Дыма оказалось достаточно, чтобы он вместе с запахом распространился по всему левому берегу. Ситуация находится на контроле администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском горит незаконная свалка возле полигона «Левобережный»

Дым распространяется по всему городу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер