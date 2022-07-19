В Новосибирске на Михайловской набережной микроклонируют яблони Рудольф

В Новосибирске на Михайловской набережной начнут микроклонировать яблони. Фото: Анна ТЕРЕШКОВА

На Михайловской набережной начнут микроклонировать яблони декоративного сорта Рудольф. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

- В процедуре примут участие ученые-ботаники Новосибирского государственного аграрного университета и Центрального сибирского ботанического сада. Они отберут материалы для последующего микроклонального размножения яблонь, - рассказала политик.

По словам Анны Терешковой, микроклональное размножение – это современный способ размножения, при котором посадочный материал получается точь-в-точь как исходный. Такой способ позволяет сохранить все свойства сорта и получить культуру, защищенную от различных инфекций.

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