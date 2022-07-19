В Новосибирской области 22 проекта получат региональные гранты на развитие туризма. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области власти одобрили предоставление грантов до трех миллионов рублей предпринимателям на развитие туризма в регионе. Деньги направят, чтобы реализовать 22 проекта. Предоставление господдержки одобрили на оперативном совещании в правительстве, которое прошло под председательством Губернатора Андрея Травникова.

Известно, что в рамках конкурсного отбора рассмотрели свыше 100 проектов. В результате комиссия поддержала 22 проекта. Общая сумма финансирования, направленная на них, составит 60 млн рублей.

В правительстве пояснили, что гранты предоставят на проведение капитального ремонта, реконструкцию и улучшение туристических объектов, создание и обустройство гостиниц и туристических комплексов. Кроме того, субсидии выделят на покупку автотранспорта, гостиничного оборудования и т.д.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, сейчас важно поддержать сферу туризма для создания новой инфраструктуры и объектов для отдыха. Реализация проектов разнообразит отдых в регионе уже в 2022 году. Кроме того, как убежден Решетников, это повысит конкурентоспособность туристических услуг, а также посодействует привлечению в туристическую сферу частных инвестиций.

- Муниципальные субсидии и гранты предпринимателям – основные меры поддержки в рамках государственной программы «Развитие туризма в Новосибирской области», направленные на развитие инициатив в сфере туризма, – пояснил министр Лев Решетников.

Поддержка поспособствует появлению арт-объектов в Тогучинском районе Новосибирской области, а также возведению глэмпингов в Ордынском районе и пляжно-прогулочной зоны в Карасукском районе. Кроме того, на территории «Бухты Лазурной» в Барабинском районе возведут игровой комплекс для детей. А в Искитимском районе под Новосибирском купят скандинавские домики, которые обустроят в рамках проекта «Побег из города». В Маслянинском районе сделают туристические маршруты, а также закупят палатки, снегоход и лодочный мотор.

– Также благодаря средствам гранта новосибирский туроператор разработает аудиогид и систему самостоятельного бронирования экскурсий по Новосибирской области, – добавили в правительстве.

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