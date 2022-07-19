В Новосибирске простились с обвиненным в госизмене ученым Колкером

Дмитрий Колкер умер в московской больнице 2 июля. Фото: соцсети

В Новосибирске простились с физиком-лазерщиком Дмитрием Колкером. Напомним, что ученого задержали в конце июня, заподозрив в госизмене. На тот момент физик лежал в больнице. У Колкера была тяжелая форма рака поджелудочной железы. Несмотря на это, его отправили в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово». А через несколько дней физик умер.

О похоронах ученого рассказали родственники. Церемония прощания прошла в траурном зале Новосибирского крематория. Тело ученого доставили в город накануне ночью — спустя две недели после кончины в московской больнице.

Колкер был научным сотрудником Института лазерной физики СО РАН, работал преподавателем в разных вузах, специализировался на проектировании лазерных систем. В 2018 году ученый ездил читать лекции в китайский город Гуйян. По предварительным данным, именно к этим материалам и возникли вопросы у правоохранителей.

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