Новосибирский «Вектор» готов обеспечить всю Россию тест-системами на оспу обезьян

«Вектор» готов при необходимости обеспечить всю Россию тест-систему на оспу обезьян Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирский научный центр «Вектор» в случае необходимости готов обеспечить все лаборатории России тест-системами для выявления оспы обезьян. Об этом сообщил главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Сергей Щелкунов.

— Наша тест-система уже имеется в достаточном количестве в диагностических центрах Роспотребнадзора в разных регионах России. Она создана на основе предыдущей тест-системы мультиплексного анализа всех ортопоксвирусов, патогенных для человека. Это упрощенный вариант realtime-ПЦР, полностью сделанный на отечественных химических компонентах. Благодаря тому, что технология создания и производства таких тест-систем в «Векторе» отработана, при необходимости очень легко масштабировать ее производство и обеспечить все диагностические лаборатории, — отметил Сергей Щелкунов.

Напомним, в аэропорте Толмачево начали проверять пассажиров из зарубежных стран на оспу обезьян. Людей опрашивают и измеряют у них температуру.

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