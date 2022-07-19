Новосибирский ученый рассказал, спасет ли вакцина, разработанная «Вектором», от оспы обезьян

Ученый из Новосибирска рассказал, спасет ли вакцина, разработанная «Вектором», от оспы обезьян. Фото: Виктория МИНАЕВА

Последнее время стал актуальным вопрос – эффективна ли вакцина от натуральной оспы, разработанная научным центром «Вектор», в борьбе с оспой обезьян. На него во вторник, 19 июля, ответил доктор биологических наук Сергей Щелкунов.

- Такие вирусы, как натуральная оспа, оспа обезьян, оспа коров и некоторые другие являются близкими родственниками. Это самые крупные вирусы млекопитающих, - объяснил главный научный сотрудник отдела геномных исследований из центра «Вектор».

По словам Сергея Щелкунова, исходно вакцина против натуральной оспы – это гетерологичный вирус. Он обеспечивает иммунный ответ как против натуральной оспы, так и против оспы обезьян.

- Поэтому противооспенная вакцина в принципе является универсальной. Мы в последние годы разработали препарат нового поколения. Это так называемая вакцина четвертого поколения с шестью направленно удаленными генами, - добавил доктор биологических наук. – Удаление шестого гена повышает иммунный ответ на введение вируса.

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