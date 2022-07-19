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Общество19 июля 2022 8:56

Новосибирский ученый рассказал, спасет ли вакцина, разработанная «Вектором», от оспы обезьян

Эту вакцину эксперт назвал универсальной
Анастасия ХРОМЫХ
Ученый из Новосибирска рассказал, спасет ли вакцина, разработанная «Вектором», от оспы обезьян.

Ученый из Новосибирска рассказал, спасет ли вакцина, разработанная «Вектором», от оспы обезьян.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Последнее время стал актуальным вопрос – эффективна ли вакцина от натуральной оспы, разработанная научным центром «Вектор», в борьбе с оспой обезьян. На него во вторник, 19 июля, ответил доктор биологических наук Сергей Щелкунов.

- Такие вирусы, как натуральная оспа, оспа обезьян, оспа коров и некоторые другие являются близкими родственниками. Это самые крупные вирусы млекопитающих, - объяснил главный научный сотрудник отдела геномных исследований из центра «Вектор».

По словам Сергея Щелкунова, исходно вакцина против натуральной оспы – это гетерологичный вирус. Он обеспечивает иммунный ответ как против натуральной оспы, так и против оспы обезьян.

- Поэтому противооспенная вакцина в принципе является универсальной. Мы в последние годы разработали препарат нового поколения. Это так называемая вакцина четвертого поколения с шестью направленно удаленными генами, - добавил доктор биологических наук. – Удаление шестого гена повышает иммунный ответ на введение вируса.

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