В новосибирском супермаркете задержали трёх магазинных воришек

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Пообщавшись с ними буквально несколько минут, «гвардейцы» выяснили интересные данные о личности задержанных и мотивах их преступной деятельности.

Ирине (имя изменено) 17 лет, она - учащаяся новосибирской общеобразовательной школы. В начале июня познакомилась с Георгием (имя изменено), которому недавно стукнуло 21. Вместе они гуляли долгими вечерами по городу, а днем отдыхали на пляже. То, что Гоша употребляет легкие наркотики, Ирину нисколько не смущало. Но на наркотики нужны деньги, а работать Георгий не привык, поэтому предложил Ирине простой, на первый взгляд, способ заработка - украсть что-нибудь в магазине с целью последующей перепродажи. Никогда ранее не нарушавшая закон Ирина испугалась: а вдруг поймают? Более опытный Георгий успокоил подругу: «Ты же несовершеннолетняя, тебе ничего не будет».

18 июля в 20.53 парочка была задержана в супермаркете бойцами ГБР-11 ГВАРДИИ за кражу бутылки виски стоимостью 500 рублей. Воришкам предложили или оплатить штраф, или проехать в полицию. А поскольку девочка несовершеннолетняя, на место происшествия были вызваны ее родители. Узнав, что сейчас в магазин приедут мама и папа Иры, Георгий сказал, что идет в ломбард, чтобы сдать телефон и часы и, выручив деньги, спасти ее. Но в магазине он больше так и не появился. Ущерб возместили родители Ирины, после чего девушка была отпущена.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Пока шло разбирательство с криминальной парой, в этом же супермаркете был задержан 33-летний вор. Он множество раз совершал кражи, но поимки всякий раз избегал. С двумя неоплаченными кусками сыра «Ламбер» и литровой бутылкой лимонада он наконец-то был задержан «гвардейцами».

Сначала он попытался устроить скандал и оказал сопротивление, но быстро успокоился и, как и родители Ирины, возместил ущерб, а потому тоже был отпущен. Перед уходом сотрудник службы безопасности напутствовал его пожеланием: «Ты уж тут больше не появляйся, пожалуйста!» На что закоренелый воришка, смущенно улыбаясь, ответил: «Ну не знаю, это как получится!»

Всего за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в Новосибирске было пресечено 12 попыток хищения из магазинов, задержаны 14 человек, их совершивших, пятеро из которых были переданы в полицию.