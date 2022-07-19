В Новосибирской области 17% работников хотят просить повышения зарплаты в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области 17 % работников намерены просить повысить себе зарплату в 2022 году. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

– Чаще всего о таких планах заявляют ИТ-специалисты (32%), представители сельскохозяйственной отрасли (26%) и сотрудники из сферы добычи сырья (25%). Реже всего такие намерения имеют топ-менеджеры (10%), специалисты по продажам (12%), а также бухгалтеры и финансисты (14%), – передают эксперты.

Также известно, что в Новосибирске 54% работающего населения не устраивает зарплата. Они уверены, что она ничтожно мала. В этом больше всего убеждены работники сферы безопасности – 68%, рабочий персонал – 64%, сотрудники сельскохозяйственной отрасли – 63%, работники сферы развлечений и масс-медиа - 60%.

Также 43% работающих новосибирцев не устраивает, что зарплату им давно не повышали, 41% не нравится, что им не оплачивают переработки,17% убеждены, что их оклад очень маленький, а основной заработок зависит от бонусов и премий. Кроме того, 3% заявили, что их не устраивает график выплаты зарплат. Им хотелось бы, чтобы деньги за работу выдавали хотя бы раз в неделю, а лучше всего – ежедневно.

– Лишь 5% работающих жителей области ответили, что их все устраивает в нынешней оплате труда. Среди них чаще встречаются ИТ-специалисты, топ-менеджеры и специалисты по финансам (по 11%), – добавили аналитики.

Эксперты напомнили, что в Новосибирской области средняя предполагаемая зарплата по итогам июня 2022 году составила 52,2 тысяч рублей.

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