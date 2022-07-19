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Здоровье19 июля 2022 8:37

Основных переносчиков оспы обезьян назвал новосибирский вирусолог

Массовые вспышки этого заболевания начались только в 2022 году
Надежда РЫЖКИНА
В Европе оспу обезьян стали массово фиксировать в мае 2022 года.

В Европе оспу обезьян стали массово фиксировать в мае 2022 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов назвал основных переносчиков вируса оспы обезьян. По его словам, вирус стал сильнее распространяться среди представителей ЛГБТ-сообщества.

— Произошли гораздо более масштабные, чем раньше, вспышки в Европе, США. Это насторожило ВОЗ и специалистов всех стран, так как вирус приобрел способность размножаться намного легче, чем раньше. В России работа началась на хорошо подготовленной базе, — сообщил Нетесов на пресс-конференции ТАСС. Вирус оспы обезьян был открыт в 1950-е годы. С тех пор вспышки, вызванные им, случались в странах Центральном и Восточной Африки практически каждый год. Как рассказал Сергей Нетесов, вирус передавался очень плохо, поэтому заражалось мало людей, и вспышки быстро сходили на нет. В 2021 году были отмечены первые вывозные случаи заболевания в Сингапуре и Великобритании. Но и тогда заражались от 1 до 3 человек.

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