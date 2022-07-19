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Общество19 июля 2022 8:12

В новосибирском аэропорту Толмачево проверяют пассажиров на оспу обезьян

Это касается тех, кто прилетел из зарубежных стран
Анастасия ХРОМЫХ
Пассажиров аэропорта Толмачево проверяют на оспу обезьян.

Пассажиров аэропорта Толмачево проверяют на оспу обезьян.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В аэропорту Толмачево пассажиров проверяют на оспу обезьян. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных.

- В аэропорту Толмачево сотрудниками санитарно-карантинного пункта ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Это касается рейсов, прибывающих из зарубежных стран, - отметила Наталья Ильиных.

По ее словам, там проводят анкетирование пассажиров, а также измеряют у людей температуру.

- В случае выявления пассажира с повышенной температурой тела проводятся противоэпидемические мероприятия с привлечением медицинской службы аэропорта, - рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора. – Пассажира осматривают и собирают эпидемиологический анамнез.

Если будет подозрение на заражение оспой обезьян, то больного госпитализируют. Взрослых доставляют в Городскую инфекционную клиническую больницу № 1, детей – в Детскую городскую клиническую больницу № 3.

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