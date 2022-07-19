В новосибирском аэропорту Толмачево проверяют пассажиров на оспу обезьян

Пассажиров аэропорта Толмачево проверяют на оспу обезьян. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В аэропорту Толмачево пассажиров проверяют на оспу обезьян. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных.

- В аэропорту Толмачево сотрудниками санитарно-карантинного пункта ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Это касается рейсов, прибывающих из зарубежных стран, - отметила Наталья Ильиных.

По ее словам, там проводят анкетирование пассажиров, а также измеряют у людей температуру.

- В случае выявления пассажира с повышенной температурой тела проводятся противоэпидемические мероприятия с привлечением медицинской службы аэропорта, - рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора. – Пассажира осматривают и собирают эпидемиологический анамнез.

Если будет подозрение на заражение оспой обезьян, то больного госпитализируют. Взрослых доставляют в Городскую инфекционную клиническую больницу № 1, детей – в Детскую городскую клиническую больницу № 3.

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