В новосибирском аэропорту Толмачево проверяют пассажиров на оспу обезьян

Пассажиров аэропорта Толмачево проверяют на оспу обезьян.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В аэропорту Толмачево пассажиров проверяют на оспу обезьян. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных.
- В аэропорту Толмачево сотрудниками санитарно-карантинного пункта ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Это касается рейсов, прибывающих из зарубежных стран, - отметила Наталья Ильиных.
По ее словам, там проводят анкетирование пассажиров, а также измеряют у людей температуру.
- В случае выявления пассажира с повышенной температурой тела проводятся противоэпидемические мероприятия с привлечением медицинской службы аэропорта, - рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора. – Пассажира осматривают и собирают эпидемиологический анамнез.
Если будет подозрение на заражение оспой обезьян, то больного госпитализируют. Взрослых доставляют в Городскую инфекционную клиническую больницу № 1, детей – в Детскую городскую клиническую больницу № 3.
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