Новосибирский оперштаб прервал оповещения о статистике по коронавирусу

В Новосибирске оперштаб перестал выкладывать статистику по коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области временно прекратили публиковать сводку по ситуации с коронавирусом. Оперштаб перестал выкладывать данные с 16 июля. С утра во вторник, 19 июля, об этом напомнили СМИ, и появилась свежая запись. За прошлые дни статистику так и не опубликовали.

За прошедшие сутки в Новосибирской области прибавилось 48 пациентов с коронавирусом, из них 10 детей. С диагнозом COVID-19 скончался 77-летний мужчина. В больницах лежат 289 ковидных больных. В реанимации – 15 человек, к аппаратам ИВЛ подключены двое.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в регионе растет число бессимптомных заболевших коронавирусом.

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