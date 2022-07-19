В Новосибирске утвердили концепцию благоустройства парка в пойме реки Ельцовка-1

Концепцию благоустройства парка в пойме реки Ельцовка-1 утвердили в Новосибирске. Фото: Анатолий ЛОКОТЬ

Концепцию благоустройства парка в пойме реки Ельцовка-1 утвердили в Новосибирске. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Данная территория ограничена Красным проспектом, улицами Ипподромской, Кавалерийской, Танковой, Овражной и Брестской горкой.

- Парк соединит участки жилмассивов, которые сейчас разделяет овраг, - отметил Анатолий Локоть.

Там, по словам градоначальника, планируют провести следующие виды работ: укрепить склоны прибрежной части, сделать дорожки и создать места, где смогут отдыхать новосибирцы.

- Реку мы хотим оставить открытой, то есть не заключать ее в коллектор. Это принципиальное решение, нацеленное на сохранение имеющихся видов животных и растений, - объяснил мэр Новосибирска.

Анатолий Локоть добавил, что в планах привлечь инвесторов к проекту.

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