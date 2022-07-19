Производитель малярной продукции увеличит маржинальный доход благодаря нацпроекту

Фото: предоставлено Агентством инвестиционного развития НСО.

На предприятии будут оптимизировать процесс производства валиков. По словам генерального директора Алексея Малышкина, этот цех - «сердце компании», потому что именно с этой продукцией «Намерение» вышло на рынок. В прошлом году компания выпустила 4,3 млн валиков, при этом производственная мощность оборудования позволяет увеличить выпуск практически вдвое.

- Наша основная задача - быть конкурентоспособными на рынке. Благодаря участию в нацпроекте компания рассчитывает увеличить количество выпускаемой продукции, а для этого необходимо убрать потери в производственном потоке. Повышение производительности также повлияет на доход сотрудников - у них сдельная заработная плата, - говорит заместитель генерального директора компании Петр Наумов.

Фото: предоставлено Агентством инвестиционного развития НСО.

Он добавил, что в этом году компании удалось повысить маржинальность приблизительно на 45%, в планах на следующий год - увеличение еще на 30%, но уже с помощью инструментов бережливого производства.

ООО «Намерение» внедряет инструменты бережливого производства в работу уже несколько лет. В проект компания вошла под кураторством Регионального центра компетенций, который создан на базе Агентства инвестиционного развития НСО. Вступив в нацпроект, сотрудники компании вместе с экспертами РЦК проведут диагностику всех основных процессов в цехе, проанализируют потери и составят план по улучшению эффективности работы. Кроме этого, планируется выстроить работу сотрудников и решить кадровый вопрос: чтобы коллектив собственными силами справлялся с объемом работы и не приходилось нанимать дополнительных рабочих в сезон.