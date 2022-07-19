В Новосибирске на Большевистской улице маршрутка врезалась в «Газель». Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 19 июля, на Большевистской улице в Новосибирске маршрутка врезалась в «Газель». Об этом очевидцы рассказали в соцсети.

– Произошла авария рядом с подъёмом на Бугринский мост, – уточнили в «АСТ-54».

Очевидцы сообщили, что в ДТП пострадал водитель маршрутки. Его лицо было в крови.

Информация об обстоятельствах аварии и возможных пострадавших уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber