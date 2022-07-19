В Новосибирске на Большевистской улице маршрутка врезалась в «Газель». Фото: "АСТ-54".
Во вторник, 19 июля, на Большевистской улице в Новосибирске маршрутка врезалась в «Газель». Об этом очевидцы рассказали в соцсети.
– Произошла авария рядом с подъёмом на Бугринский мост, – уточнили в «АСТ-54».
Очевидцы сообщили, что в ДТП пострадал водитель маршрутки. Его лицо было в крови.
Информация об обстоятельствах аварии и возможных пострадавших уточняется.
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