Госдолг Новосибирской области превысил 47,5 миллиарда рублей

Госдолг Новосибирской области вырос с начала года на 5,5 миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Общий госдолг Новосибирской области в июле 2022 года составил более 47,5 миллиарда рублей. Эту информацию опубликовали на сайте министерства финансов и налоговой политики региона.

В январе этого года сумма долга составляла на 5,5 миллиарда рублей меньше. Зато по сравнению с июлем 2020 года долг уменьшился почти на полмиллиарда.

Больше 32 миллиардов рублей из общей суммы – задолженность по бюджетным кредитам от Минфина России. Некоторые из них можно будет выплатить до 2034 года.

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