Жительницу Новосибирска обвинили в ложном сообщении о минировании метро

Телефонная террористка из Новосибирска позвонила в полицию и наврала про бомбу в метро. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске начали судить телефонную террористку из Калининского района. Девушка позвонила в полицию и сообщила о том, что в метро заложена бомба. Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда.

– 11 апреля 2022 года, находясь у себя дома, позвонила на телефон службы «02» со своего мобильного телефона, и сообщила об акте терроризма, заверив оператора службы, что в Новосибирском метрополитене, являющемся объектом социальной инфраструктуры, заложена бомба, – рассказали в суде.

Женщину обвиняют по статье 207 о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. За это ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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