Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух спящих женщин на страшном пожаре под Новосибирском

После пожара, на котором погибли 2 женщины, завели уголовное дело. Фото: СК РФ НСО.

В СК завели уголовное дело после гибели двух спящих женщин на пожаре под Новосибирском. Страшное ЧП произошло в минувшие в выходные на станции Лесная поляна Коченевского района. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

– Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», – уточнили в Следкоме. – В ходе осмотра места происшествия изъяли объекты с признаками легковоспламеняющейся жидкости.

Ранее сообщалось, что трупы женщин нашли в ходе тушения пожара. В роковую ночь в горящем доме рухнула крыша. Хозяин строения выжил, он получил ожоги. В СК добавили, что личности женщин пока не установлены.

По факту трагедии назначены судмедэкспертиза и пожаро-техническая экспертиза. Следователи собирают доказательства по делу.

Ране КП-Новосибирск публиковала фотографии с места жуткого пожара.

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