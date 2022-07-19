ГК «Расцветай» выходит на рынок недвижимости Санкт-Петербурга

Инфраструктура «Расцветай в Янино» максимальна комфортна для всей семьи. Фото: ГК «Расцветай».

«Расцветай в Янино» - проект ГК «Расцветай», реализованный в формате «семейного квартала». Общая площадь комплекса - 300 тысяч квадратных метров. «Расцветай в Янино» будет возведен в четыре очереди. Первый этап строительства - 74,46 тысячи квадратных метров - включает в себя шесть домов переменной этажности - 9 и 12 этажей. На реализацию проекта Сбером открыта кредитная линия.

Продуманная до деталей инфраструктура создает максимально комфортные условия для жизни всех членов семьи и дает все возможности для жизни, отдыха, обучения, занятий спортом, творчеством и любимым делом. На территории «Расцветай в Янино» будут возведены школа и два детских сада. А внутри квартала организованы современные игровые пространства, пешеходный бульвар и уединенные зоны отдыха. Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов - у жильцов «Расцветай в Янино» все необходимое в шаговой доступности.

Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов - у жильцов «Расцветай в Янино» все необходимое в шаговой доступности. Фото: ГК «Расцветай».

«Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1 Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга - в 4 минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на общественном транспорте за 12 минут, а до исторического центра Петербурга - за 25 минут на автомобиле.

- У нас уже есть успешный опыт реализации проектов в Новосибирске, Москве и Московской области. Выход на рынок недвижимости Санкт-Петербурга - это прежде всего новые возможности, расширение портфеля и географии проектов, а также серьезный шаг в стратегическом развитии компании, - уточнили в пресс-службе ГК «Расцветай».

СПРАВКА КП

ГК «Расцветай» - лидер строительного рынка Новосибирска. В портфеле застройщика 36 объектов. По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 квадратных метра, 2738 квартир. Большинство проектов были введены в эксплуатацию досрочно. Высокий уровень надежности ГК «Расцветай» как застройщика подтверждает доверие ведущих банков, которые выделяют многомиллиардное финансирование на проекты компании.

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