В Новосибирске неизвестный на разбитой машине без номеров стащил из автомобиля кошелёк. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске неизвестный мужчина украл кошелек из автомобиля. Инцидент случился 16 июля у магазина автозапчастей на Гусинобродском шоссе 2. Кража попала на видео.

На кадрах видно, что злоумышленник воспользовался тем, что автомобиль был открыт. А владелец в это время был занят. Вор незаметно забрал кошелек, сел в свою машину и уехал.

– У его машины нет номеров. Плюс есть приметный дефект после аварии, – написал пострадавший в группе «АСТ-54».

Он попросил всех, кто узнал похитителя, откликнуться.

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