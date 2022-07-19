В Минприроды Новосибирской области задержали деньги из федерального бюджета на охрану лесов

Минприроды региона задержало деньги структуре охраны лесов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура внесла представление Минприроды Новосибирской области за задержку субсидий госучреждению. Об этом в понедельник, 19 июля, КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

– В 2021 году министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирская база авиационной охраны лесов» заключили соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках национального проекта «Экология». Однако по вине министерства бюджетные средства до получателя субсидии своевременно доведены не были, – рассказали в прокуратуре.

Исполняющий обязанности главы Минприроды региона Алексей Севастьянов получил представление, чтобы он в кратчайшие сроки перечислил субсидию. Начальника одного из управлений Минприроды привлекли к административной ответственности по статье о нарушении финансового обеспечения выполнения государственного задания. Наказание по этой статье – от 10 до 30 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

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