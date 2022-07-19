В Новосибирске рост тарифов на ЖКХ ограничили 9 %

Новосибирцы станут больше платить за услуги ЖКХ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июля 2022 года все тарифы на ЖКХ в Новосибирской области могут вырасти максимум на 9 %. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ранее планировалось, что тарифы подрастут всего до 5,2 %. Однако в связи с изменениями в экономике России инфляция может вырасти до 16,5 %, поэтому тарифы нужно было поднять еще больше.

Цены на холодную воду, свет, газ и вывоз ТКО в Новосибирске подорожают, как и должны были – на 5,2 %, а за отопление и горячую воду придется заплатить больше. Стоимость вырастет на 11,15 %.

Итоговая сумма оплаты может измениться уже в этом месяце.

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