В Новосибирске установят четыре комплекса видеофиксации ПДД за 99,9 миллиона рублей

В Новосибирске установят четыре системы видеофиксации нарушений ПДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске установят четыре современных комплекса видеофиксации нарушений на дорогах. Точные камеры будут следить за выполнением правил дорожного движения на перекрестках и трассах. Начальная стоимость составила 99,9 миллиона рублей. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок.

Первый появится в Октябрьском районе, на перекрестке улиц Кирова и Сакко и Ванцетти. Вторую систему установят на пересечении с Ипподромской, возле дома № 51 по улице Гоголя. Третью поставят на перекрестке Красного проспекта и улицы Державина. Четвертый комплекс разместят возле «Ленты» на улице Петухова, 73.

Системы будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости, а также контролировать остановку перед стоп-линией и соблюдение требований дорожных знаков и разметки. Если водитель ошибется, автомат передаст в ГИБДД номерной знак нарушителя.

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