Новосибирцу продали в пекарне хлеб с запеченным червяком. Фото: "Фламп".
Житель Новосибирска в хлебном магазине на Широкой улице купил булку Бородинского. В куске хлеба мужчина заметил отвратительную начинку. Он написал об этом на сайте «Фламп».
– Да, на фотографии червяк... Запечённый мучной червяк! То есть хранение ингредиентов на отвратительном уровне, – подписал новосибирец опубликованное фото.
На снимке видно, из хлеба торчал белый мертвый червяк.
Мужчина посоветовал новосибирцам обходить пекарню стороной.
– Лично для меня эта контора теперь в чёрном списке! – добавил он.
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