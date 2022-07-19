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Общество19 июля 2022 1:53

Новосибирцу продали в пекарне хлеб с запеченным червяком

Мерзкая начинка разозлила мужчину
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцу продали в пекарне хлеб с запеченным червяком. Фото: "Фламп".

Новосибирцу продали в пекарне хлеб с запеченным червяком. Фото: "Фламп".

Житель Новосибирска в хлебном магазине на Широкой улице купил булку Бородинского. В куске хлеба мужчина заметил отвратительную начинку. Он написал об этом на сайте «Фламп».

– Да, на фотографии червяк... Запечённый мучной червяк! То есть хранение ингредиентов на отвратительном уровне, – подписал новосибирец опубликованное фото.

На снимке видно, из хлеба торчал белый мертвый червяк.

Мужчина посоветовал новосибирцам обходить пекарню стороной.

– Лично для меня эта контора теперь в чёрном списке! – добавил он.

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