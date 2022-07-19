Анна Кикина тренируется без отдыха, чтобы подготовиться к серьезному полету. Фото: Роскосмос.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина первой в России полетит на МКС на корабле Илона Маска SpaceX Crew Dragon. Об этом сообщили в Роскосмосе.

– Космонавт Роскосмоса Анна Кикина сегодня активно готовится к своему первому полёту на Международную космическую станцию, – рассказали в Telegram-канале «Роскосмос».

В отличие от уже привычных для Анны полетов, в SpaceX Crew Dragon все будут иностранцами.

По специальности Анна – инженер-гидротехник. Раньше она была радиоведущей и работала гидом. Затем поняла, что всю жизнь мечтала стать космонавтом.

Анна Кикина полетит на МКС в составе американской команды уже этой осенью. Американские космонавты по обмену полетят на кораблях «Союз».

Напомним, ранее КП-Новосибирск поговорила с Анной Кикиной о мечтах, обучении и инопланетянах.

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