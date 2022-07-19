В новосибирском аквапарке ребенок распорол палец на ноге. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новосибирском аквапарке пострадал ребёнок. Он сильно порезал палец на ноге. Об этом его сестра написала на сайте «Фламп».

– Брат правил аквапарка не нарушал. Просто плыл по медленной реке рядом со мной. Напоры аттракциона периодически прибивают то к одной стене, то к другой. Видимо, обо что-то порезал большой палец на ноге. Но я не думала, что так сильно. Увидев кровь, мы побежали в медпункт, кровь текла прилично, в сам медпункт меня, как взрослого и сопровождающего, не пустили. Что-то обработали, заклеили, – рассказала девушка.

По ее словам, им сказали выждать время, а потом разрешили купаться. Они так и сделали. Перед уходом ребенка попросили зайти в медпункт повторно.

– Когда он вышел во второй раз, у меня был шок. Ему сказали, что неплохо бы зашить палец, но делать это надо сегодня, завтра смысла нет, и дали адрес травмпункта. Время девятый час, полдня прошло с момента травмы, и мы только об этом узнали! А ещё днём ему подсунули какую-то бумажку, в которой нужно было указать информацию о себе и расписаться. Ему! А не мне! – возмутилась сибирячка.

Девушку разозлило то, что аттракцион, по ее мнению, несет опасность. А также то, что ей, как взрослой, не сообщили о серьезности травмы ребёнка.

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