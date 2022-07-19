Рассказываем про пробки в Новосибирске 19 июля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 19 июля 2022 года: сложно проехать по Широкой улице. Движение также затруднено по улице Станционной, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Котовского, Ватутина и Станиславского. Сложно проехать по улицам Титова, Троллейной и Немировича-Данченко.
На правом берегу заторы на улицах Большевистской, Никитина, Кирова и Добролюбова. Затруднено движение по улицам Восход и Бориса Богаткова.
Уровень пробок на утро 19 июля 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов.
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