В Новосибирск вернется жара до +27 градусов

В Новосибирск после кратковременного похолодание вновь придет жара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирск после кратковременного похолодание вновь придет жара. По прогнозам синоптиков температура воздуха будет подниматься до +27 градусов тепла.

— В четверг, 21 июля в Новосибирске ожидается пасмурная погода, местами возможны кратковременный дождь и гроза, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — Температура воздуха ночью достигнет 13-15 градусов тепла, днем — 25-27 градусов тепла. Ветер будет дуть со средней скоростью 3-8 метров в секунду.

А вот сервис Яндекс. Погода обещает сибирякам менее благоприятную погоду. По прогнозам местных синоптиков, 21 июля в Новосибирске температура поднимется в среднем до +17…+20 градусов, на протяжении всего дня будут идти дожди.

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