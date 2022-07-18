В Новосибирске износ канализации достиг 74,5%

В Новосибирске износ канализационных сетей составляет 74,5%. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске износ канализационных сетей составляет 74,5%. При том, что общая их протяженность составляет 1, 6 тысячу километров.

— В 2019 году Горводонаканал принял инвестпрограмму по развитию сетей водоснабжения и водоотведения на 2020-2024, — рассказали в Горводоканале изданию РБК. — Одна из целей этой программы — снизить износ канализации.

На ее реализацию планируется направить около 6 миллиардов рублей. Модернизация затронет также насосные станции № 14, № 20, главную насосную станцию и очистные сооружения Новосибирска.

Реконструкции также будет подлежать Загородный коллектор в поселке Кудряшовский, который принимает все стоки Новосибирска, Академгородка, Бердска, Кольцово, Краснообска, Барышево, города Обь и других населенных пунктов Новосибирского района.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске подготовили программу модернизации ливневой канализации. Этот вопрос обсуждался на сессии горсовета. Из-за сильных дождей износ ливневой канализации города составил около 85%. Сумма, которую планировалось потратить на ремонт ливневок, строительство 50 километров новых сетей и восьми очистных сооружений составляла 11 миллиардов рублей.

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