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Общество18 июля 2022 16:48

В Новосибирске выбрали подрядчика для контроля капремонта Октябрьского моста

Компания будет следить за ходом работ
Надежда КАСЬЯНОВА
Мониторинг за капремонтом оценили в сумму более 24 миллионов рублей.

Мониторинг за капремонтом оценили в сумму более 24 миллионов рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске выбрали подрядчика, который будет контролировать капремонт Октябрьского моста. Всего в тендере участвовали 8 компаний. В итоге победила компания «РА-САНТ», которая оценила услуги мониторинга ровно в стартовую цену контракта — чуть более 24 миллионов рублей.

— Победитель тендера обязан закрепить за объектом не менее двух специалистов. Они должны находиться на объекте постоянно, когда идут работы, чтобы следить за качеством их выполнения, — передает информацию об условиях контракта Infopro54.ru.

Также в обязанности подрядчика входит контроль за хранением и реализацией стройматериалов, проверка документов и лабораторные испытания.

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