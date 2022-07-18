В Новосибирске выбрали подрядчика для контроля капремонта Октябрьского моста

Мониторинг за капремонтом оценили в сумму более 24 миллионов рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске выбрали подрядчика, который будет контролировать капремонт Октябрьского моста. Всего в тендере участвовали 8 компаний. В итоге победила компания «РА-САНТ», которая оценила услуги мониторинга ровно в стартовую цену контракта — чуть более 24 миллионов рублей.
— Победитель тендера обязан закрепить за объектом не менее двух специалистов. Они должны находиться на объекте постоянно, когда идут работы, чтобы следить за качеством их выполнения, — передает информацию об условиях контракта Infopro54.ru.
Также в обязанности подрядчика входит контроль за хранением и реализацией стройматериалов, проверка документов и лабораторные испытания.
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