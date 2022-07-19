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Общество19 июля 2022 0:00

Погода в Новосибирске на 19 июля 2022 года: снова дожди

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 19 июля 2022 года
Надежда РЫЖКИНА
В городе снова будет пасмурно.

В городе снова будет пасмурно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 19 июля 2022 года будет облачной и дождливой. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура в городе составит +10…+12 градусов, днем — +22…+24. Будет переменная облачность, ночью пройдет дождь с грозой, днем будет преимущественно без осадков. Подует северо-западный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В районах области, кроме дождей, ночью и утром будут туманы, температура днем достигнет +21…+26 градусов.

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