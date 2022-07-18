Сибирячке дали 100 часов общественных работ за езду без прав

Женщина не оплатила вовремя штраф в 30 тысяч рублей за езду без прав. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирске 33-летнюю жительницу Ленинского района приговорили к 100 часам общественных работ из-за неуплаты штрафа ГИБДД. Она должна была заплатить 30 тысяч за езду без прав.

— Женщине неоднократно поступали предупреждения, но она всячески уклонялась от уплаты штрафа. Только после того, как ей назначили очередное административное наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, должница самостоятельно явилась в службу судебных приставов и принесла квитанцию об оплате, — рассказали в региональном УФССП.

Несмотря на то, что женщина оплатила штраф, от наказания ее это не избавило. Она по-прежнему обязана отработать 100 часов, поучаствовав в мероприятиях по благоустройству территорий города.

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