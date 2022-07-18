С 1 августа в Новосибирске уберут парковку на Фрунзе

С 1 августа нельзя будет парковаться на участке от улицы Ольги Жилиной до Красного проспекта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске с 1 августа уберут парковку вдоль нечетной стороне улицы Фрунзе. Речь идет об участке от улицы Ольги Жилиной до Красного проспекта.

— Ограничения устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда пассажирского транспорта, — рассказали в мэрии.

Напомним, что на Вокзальной магистрали также убрали парковки из-за полосы для общественного транспорта. Тогда водители перекачивали на соседние улицы, некоторые стали оставлять авто на тротуарах. Кроме того, нововведение не понравилось инвалидам-колясочникам. Теперь они не могут попасть в нужные им магазины, образовательные и социальные учреждения, поскольку нет возможности подъехать к ним достаточно близко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирцы пожаловались на припаркованные на тротуаре на Вокзальной магистрали машины

Раньше там располагались парковки, но их убрали из-за новой дорожной полосы (подробнее)

В Новосибирске инвалиды-колясочники возмутились ликвидацией парковочных карманов

Они жалуются, что теперь не могут попасть в нужные им магазины, образовательные и социальные учреждения (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер