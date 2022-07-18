С 1 августа в Новосибирске уберут парковку на Фрунзе

С 1 августа нельзя будет парковаться на участке от улицы Ольги Жилиной до Красного проспекта.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске с 1 августа уберут парковку вдоль нечетной стороне улицы Фрунзе. Речь идет об участке от улицы Ольги Жилиной до Красного проспекта.
— Ограничения устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда пассажирского транспорта, — рассказали в мэрии.
Напомним, что на Вокзальной магистрали также убрали парковки из-за полосы для общественного транспорта. Тогда водители перекачивали на соседние улицы, некоторые стали оставлять авто на тротуарах. Кроме того, нововведение не понравилось инвалидам-колясочникам. Теперь они не могут попасть в нужные им магазины, образовательные и социальные учреждения, поскольку нет возможности подъехать к ним достаточно близко.
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