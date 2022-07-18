В частный зоопарк Новосибирска привезли кенгуру

В частном зоопарке Новосибирска появилась девочка-кенгуру. Фото: Новосибирский Зоопарк Обитаемый остров
В Новосибирск в частный зоопарк «Обитаемый остров» привезли кенгуру. Об этом сообщили на странице зоопарка «ВКонтакте».
- Девочка двух лет приехала к нам из зоопарка Барнаула. Пока она будет проходить карантин и адаптацию в закрытом павильоне, - сообщили в публикации.
После этого кенгуру переселят в отдельный вольер. Его как раз построят специально для животного.
В группе отметили, что на следующей неделе они объявят конкурс на имя кенгуру.
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