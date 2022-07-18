Новосибирский диетолог Новоселов рассказал, можно ли покупать арбузы в июле

В Новосибирске первые арбузы начали продавать еще в конце июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске первые арбузы начали продавать еще в конце июня. К середине июля они уже появились на прилавках практически каждой овощной палатки. О том, можно ли сибирякам покупать арбузы так рано и чем это может грозить рассказал директор Ассоциации экспертов «Сибирского федерального центра оздоровительного питания» Яков Новосёлов.

— В России сезон арбузов еще не наступил, окончательно они вызревают ближе к концу августа. Тогда их можно спокойно приобретать и есть. Раньше сами они созреть никак не могут — только если в них вводятся ускорители роста или другие химикаты, — пояснил КП-Новосибирск диетолог. — Арбузы привезенные из стран ближнего востока, конечно, вызревают раньше и их уже можно есть. Но знать наверняка, какой именно перед вами арбуз на прилавке вы не можете. Безоговорочно верить словам продавца тут тоже нельзя.

Специалист также отметил, что внешне отличить арбуз, который дозревал при помощи химикатов, не получится. Однако, употреблении такой ягоды в пищу, может грозить человеку отравлением.

— Можно опустить разрезанный арбуз в холодную воду — если вода поменяет цвет, значит в арбузе содержался краситель. Или обратить внимание на прожилки на срезе арбуза — подозрение должен вызывать их специфический цвет. Но даже подобные признаки будут проявляться только в том случае, если химии в арбузе много. А определить ее содержание, не разрезая его, нельзя никак, — отметил Яков Новосёлов.

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