На станции Клещиха сибиряк украл полтонны рельс

Сварку и машину мужчина одолжил у друга. Фото: МВД по СФО

В Новосибирске ранее судимый за наркотики мужчина украл полтонны рельс. Он вырезал их с участка маневренных путей на станции Клещиха. Всего вышло шесть отрезков.

— 47-летний мужчина одолжил у знакомого автомобиль и сварочное оборудование. На территории станции Клещиха он срезал шесть отрезков рельс общим весом 446 килограммов, — рассказали в МВД по СФО.

На мужчину завели дело по статье 158 УК РФ за кражу. Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, за аналогичное преступление в городе Обь задержали двух друзей. Их поймали с поличным, пока они грузили рельсы в машину.

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