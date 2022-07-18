Житель Новосибирска показал фото, как обмелела река Обь

Новосибирец показал фото, как обмелела река Обь. Фото: Вячеслав ОТСТАВНЫХ

В районе Новосибирска временно обмелела Обь. Местный житель Вячеслав Отставных показал фотографии, как сейчас выглядит река.

Съемку мужчина вел с правого берега Бугринского моста.

- Я снял приток Оби. Река «слегка» обмелела, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав.

На фото видно, что вода сошла, обнажив большую часть территории. Там теперь можно спокойно пройти.

Ранее КП-Новосибирск писала, что власти Новосибирской области обсудили вероятные последствия обмеления Оби. По их словам, никаких рисков для водоснабжения и биоресурсов нет.

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