Житель Новосибирска показал фото, как обмелела река Обь

Новосибирец показал фото, как обмелела река Обь. Фото: Вячеслав ОТСТАВНЫХ
В районе Новосибирска временно обмелела Обь. Местный житель Вячеслав Отставных показал фотографии, как сейчас выглядит река.
Съемку мужчина вел с правого берега Бугринского моста.
- Я снял приток Оби. Река «слегка» обмелела, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав.
На фото видно, что вода сошла, обнажив большую часть территории. Там теперь можно спокойно пройти.
Ранее КП-Новосибирск писала, что власти Новосибирской области обсудили вероятные последствия обмеления Оби. По их словам, никаких рисков для водоснабжения и биоресурсов нет.
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