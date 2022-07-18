Это же человечек с тросточкой! Новосибирец сфотографировал «привидение» на асфальте

Житель Новосибирска поймал необычный кадр. Фото: предоставлено Владимиром

Житель Новосибирска Владимир сделал необычный кадр с асфальтом. Как видно на снимке, мокрое пятно образовало силуэт человека.

- Получилась интересная фотография. Сделал я ее из дома по адресу Краузе, 19. Вышел на лоджию и увидел на асфальте человека с тросточкой, - поделился с КП-Новосибирск Владимир.

По словам сибиряка, забавный силуэт образовался после того, как с соседнего детского садика кто-то вылил помои.

- Хорошо, что я успел фотографировать, пока не высохло, - добавил мужчина. – Отправил фото другу-блогеру из Германии. Хотелось бы продать редкий снимок.

По фото действительно кажется, что с асфальта смотрит мужчина в шляпе и с тростью в руке.

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