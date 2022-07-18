В Новосибирской области в ДТП погибли водитель и пассажир

В ДТП в Новосибирской области погибли водитель и пассажир. Фото: ГУ МВД России по НСО
В понедельник, 18 июля, в Тогучинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль марки ВАЗ-2110 съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили на сайте ГУ МВД России по НСО.
- По предварительной информации, ДТП произошло 18 июля около 18:40. Водитель ВАЗ-2110 двигался по автодороге К-16 Тогучин – Карпысак. На 103 километре автодороги мужчина съехал в левый кювет по ходу своего движения и напоролся на дерево, - рассказали в МВД.
Известно, что у водителя не было прав.
- В результате аварии водитель и его пассажир погибли на месте, - добавили в ведомстве.
На место прибыли следственно-оперативные группы.
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