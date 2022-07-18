С 20 июля на 11 дней в Кировском районе Новосибирска отключат горячую воду

Горячее водоснабжение включат 31 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском и Ленинском районах Новосибирска с 20 июля стартуют гидравлические испытания теплосетей. Без горячего водоснабжения люди останутся на 11 дней до 31 июля. Включать его будут по отдельным улицам и кварталам по мере устранения дефектов.

— Испытания будут проводиться в зоне теплоснабжения ПНС-2 и Кировской районной котельной. Под отключения горячей воды попадают улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводской (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Аникина, Обогатительная, ХХ Партсъезда (микрорайон «Бугринская роща»), ЖК «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, Черкасская, Беловежская, Петухова, Зорге, Громова, Дмитрия Шмонина, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив, ЖК «Матрешкин двор», Северный проезд и переулки Успенского, — рассказали в мэрии.

Также горячую воду отключат в Станиславском жилмассиве, на улицах Станиславского и Кирзаводской, и по четной стороне Немировича-Данченко от улицы Троллейной до Совсибири.

Напомним, что во время гидравлических испытания по линии ТЭЦ-3 в часть домов Ленинского района не вернули горячую воду в срок. Начались испытания 16 мая и по плану 28 мая должны были подать горячую воду. Однако дефектов нашли слишком много и не успели устранить их в срок. В итоге горячую воду дали только в начале июня.

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