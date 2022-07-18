Сибирячка пожаловалась на грязный зеленый бассейн с мертвыми мухами на базе отдыха

Бассейн был грязный. Фото: «Flamp».

Сибирячка пожаловалась на грязный бассейн на базе отдыха. Об этом она написала на сайте Flamp.

- Мы выбирали базу отдыха в апреле. На сайте все расписано красиво. По факту нет. Нас заселили в дом напротив общественного туалета. Крыльцо домика выходит тоже на общественный туалет! Бассейн зелёный, не один фильтр не работает! На дне куча песка! Плавают мухи, - возмущается женщина на сайте.

По словам отдыхающей, дорога на пляж тоже грязная. Везде валяются осколки от бутылок и другой мусор.

В комментариях новосибирцы возмутились увиденному:

- Фу, какой ужас!

- Судя по состоянию базы, ее владелец вообще не интересуется, как там дела.

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