Сибирячка пожаловалась на грязный зеленый бассейн с мертвыми мухами на базе отдыха

Бассейн был грязный. Фото: «Flamp».
Сибирячка пожаловалась на грязный бассейн на базе отдыха. Об этом она написала на сайте Flamp.
- Мы выбирали базу отдыха в апреле. На сайте все расписано красиво. По факту нет. Нас заселили в дом напротив общественного туалета. Крыльцо домика выходит тоже на общественный туалет! Бассейн зелёный, не один фильтр не работает! На дне куча песка! Плавают мухи, - возмущается женщина на сайте.
По словам отдыхающей, дорога на пляж тоже грязная. Везде валяются осколки от бутылок и другой мусор.
В комментариях новосибирцы возмутились увиденному:
- Фу, какой ужас!
- Судя по состоянию базы, ее владелец вообще не интересуется, как там дела.
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