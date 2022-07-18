Стало известно точное место и время прощания с обвиненным в госизмене новосибирским ученым Колкером

Родные Дмитрия Колкера рассказали, где и во сколько пройдет прощание с новосибирским ученым. Фото: соцсети

Родные Дмитрия Колкера рассказали, где и во сколько пройдет прощание с новосибирским ученым.

— Точное время прощания — с 14:00 приблизительно до 15:00 по адресу Военторговская 4/1 (Новосибирский крематорий), — написал в соцсетях сын ученого.

От станции метро Березовая роща в 13:00 будет отъезжать трансфер, рассчитанный на 20 мест.

Напомним, Дмитрия Колкера задержали по подозрению в госизмене 30 июня. За день до этого он попал в больницу с терминальной стадией рака поджелудочной железы. Причиной задержания были названы лекции ученого в Китае на тему квантово-каскадных лазеров. 2 июля Дмитрий Колкер скончался. О его смерти родные узнали из телеграммы. Позже адвокаты ученого пытались обжаловать арест, но сделать этого им не удалось.

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