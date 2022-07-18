За 2022 год в Новосибирск пытались незаконно провезти 351 килограмм продуктов

Продукты нелегально пытались провести в ручной клади и в багаже. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В новосибирском аэропорту Толмачево за 2022 год изъяли 351 килограмм продуктов и семян, которые пассажиры незаконно пытались провезти в ручной клади и багаже. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.

— С начала 2022 года удалось предотвратить ввоз 163 килограмм семян, пряных трав, а также более 5 тысяч саженцев. Вся изъятая продукция не имела фитосанитарных сертификатов. А значит они не проходили проверку и могли быть переносчиками личинок насекомых-вредителей, — рассказали в Россельхознадзоре.

Также было изъято 188 килограммов мясной и молочной продукции, продуктов пчеловодства, которые не имели ветеринарных сопроводительных документов.

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