Новосибирский аэропорт Толмачево получил штраф за нарушения антикоррупционного законодательства

Аэропорт Толмачево получил штраф за нарушения антикоррупционного законодательства. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Аэропорт Толмачево оштрафовали за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

- Проверка установила, что в 2021 году в аэропорт «Толмачево» приняли на работу мужчину, который ранее занимал должность муниципального служащего. При этом новый работодатель не направил уведомление о трудоустройстве лица по последнему месту службы, - рассказала Евгения Чиханчина.

Новосибирский транспортный прокурор постановил привлечь юрлицо к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ – «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего».

- В качестве наказания назначен штраф, размер которого составляет 50 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило, - отметили в прокуратуре.

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