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Общество18 июля 2022 9:41

Новосибирский аэропорт Толмачево получил штраф за нарушения антикоррупционного законодательства

Размер штрафа составляет 50 тысяч рублей
Анастасия ХРОМЫХ
Аэропорт Толмачево получил штраф за нарушения антикоррупционного законодательства.

Аэропорт Толмачево получил штраф за нарушения антикоррупционного законодательства.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Аэропорт Толмачево оштрафовали за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

- Проверка установила, что в 2021 году в аэропорт «Толмачево» приняли на работу мужчину, который ранее занимал должность муниципального служащего. При этом новый работодатель не направил уведомление о трудоустройстве лица по последнему месту службы, - рассказала Евгения Чиханчина.

Новосибирский транспортный прокурор постановил привлечь юрлицо к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ – «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего».

- В качестве наказания назначен штраф, размер которого составляет 50 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило, - отметили в прокуратуре.

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