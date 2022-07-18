В Новосибирске водитель «скорой», сбивший насмерть 7-летнюю девочку, признал свою вину

В Новосибирске сбивший насмерть 7-летнюю девочку водитель «скорой» признал свою вину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске сбивший насмерть 7-летнюю девочку водитель «скорой» признал свою вину. Об этом сообщили на сайте Дзержинского районного суда.

- В понедельник, 18 июля, состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении водителя «скорой помощи», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - отметили в публикации.

Напомним, трагедия произошла 11 октября 2021 года. По данным следствия, мужчина следовал с включенным проблесковым маячком и выключенным звуковым сигналом. Двигаясь задним ходом по тротуару около дома № 56 по улице Трикотажной, водитель наехал на 7-летнюю девочку. От полученных травм она скончалась на месте.

- Подсудимого допросили. Свою вину он признал в полном объеме. Судебное заседание отложили на 12.08.2022 в 9.30 часов для подготовки сторон к судебным прениям, - уточнили на сайте суда.

Ранее КП-Новосибирск писала, как мама девочки узнала о трагедии. В тот день женщина находилась на работе. В какой-то момент материнское сердце почуяло беду – дозвониться до дочери никак не получалось. Страшную новость сибирячка получила от следователя.

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